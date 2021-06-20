Вашингтонская администрация в полном объеме передала Киеву средства, ассигнованные ранее на оказание помощи в сфере безопасности в текущем году, еще $100 млн были зарезервированы на случай обострения ситуации на российско-украинской границе. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он прокомментировал публикацию газеты Politico, в которой говорилось, что Белый дом собирался предоставить Украине военную помощь на сумму $100 млн, но поменял планы. «Конгресс ассигновал $275 млн на помощь Украине в этом году, средства следовало израсходовать к сентябрю. Сейчас июнь. Мы потратили эти средства для Украины в полном объеме», — сказал Салливан. Он заверил, что президент США Джо Байден «выполнил свои обязательства относительно суверенитета и территориальной целостности Украины, направив ей в полном объеме одобренную помощь в сфере безопасности».

«Еще $100 млн были пакетом [помощи] на случай дальнейших вторжений России на Украину. Это средства в дополнение к $275 млн», — пояснил помощник президента США. По его версии, данный пакет помощи был сформирован, «когда десятки тысяч российских военных находились на украинской границе».

«Когда войска были отведены, так и не войдя на Украину, мы перевели этот пакет в резерв на случай, если он понадобится в будущем. Эти средства имеются, россияне знают, что они есть, и украинцы знают, что они есть, — добавил Салливан. — Но утверждения о том, что мы удержали какую-либо помощь в целях безопасности для Украины, является попросту ерундой».