В Белом доме заявили, что США не вправе определять происхождение COVID-19

Администрация США не считает себя вправе делать вывод о том, откуда произошел коронавирус, призывает ВОЗ сделать все возможное для выяснения этого, заявил в воскресенье советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я не вправе говорить, как COVID-19 появился в этом мире. Все, что я вправе сделать, это призвать ВОЗ делать свою работу в полном объеме, насколько это возможно… Я не в том положении, и администрация Байдена не в том положении, чтобы делать вывод о том, откуда именно произошел COVID-19», — сказал он в эфире телеканала CBS.
По его словам, причина в том числе в отсутствии достаточной прозрачности со стороны китайских властей в этом вопросе.(РИА Новости)