Президент России Владимир Путин говорил неправду, когда рассказывал о полученном от президента США Джо Байдена обещании относительно моратория на вступление Украины в НАТО. Об этом CNN сообщили источники в Белом доме 21 февраля.

«Американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра [в НАТО]. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня», – говорил сегодня на заседании Совета безопасности РФ, посвященном вопросу о признании «республиками» незаконных вооруженных формирований «ЛДНР».

Собеседники CNN в Белом доме говорят, что никаких изменений в позиции США по поводу членства в НАТО не произошло, а Вашингтон по-прежнему придерживается политики открытых дверей.

Байден не давал никаких заверений или обязательств в частном порядке Путину по поводу членства Украины в НАТО, которые он не сделал бы публично, подчеркнул собеседник канала. (gordonua.com)