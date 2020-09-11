В Белом доме утверждают, что Россия пытается «посеять раздор и хаос» в США

Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме выступил в четверг с утверждением, согласно которому Россия предпринимает попытки «посеять раздор и хаос» в стране. Соответствующая версия изложена в сообщении, размещенном на странице СНБ в Twitter.

«Россия стремится посеять раздор и хаос в Америке и других демократических обществах. Сегодня администрация воспользовалась [своими полномочиями] в рамках президентского указа 13848 и внесла в санкционные списки четыре связанных с РФ лица за попытки повлиять на избирательный процесс в США», — говорится в тексте.

СНБ также прокомментировал заявление американской корпорации Microsoft, ранее в четверг высказавшей предположение насчет причастности хакеров из России, Ирана и Китая к кибератакам на людей и организации, которые имеют отношение к предстоящим президентским выборам. «Microsoft подтвердила предостережения со стороны администрации по поводу попыток иностранного вмешательства в американские выборы», — считают в ведомстве.

В следующих двух публикациях Совет нацбезопасности также заявил, что «Китай продолжает предпринимать попытки повлиять на американских официальных лиц». «Китай регулярно использует американские СМИ ради пропаганды», — полагают в СНБ. Кроме того, по мнению Белого дома, Иран «продолжает распространять дезинформацию в интернете, чтобы влиять на выборы и продвигать темы, вызывающие разногласия в обществе».