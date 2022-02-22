Президент США Джо Байден подпишет указ, направленный на ряд ограничений в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, суверенитет которых признала Россия, сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США ожидали такого решения от России и были готовы реагировать на него.

Ограничения коснутся инвестиций, торговли и финансирования лицами из США в отношении «ДНР» и «ЛНР» Украины, документ разрешает налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих регионах.

В заявлении подчеркивается, что эти меры станут дополнением к «быстрым и суровым экономическим мерам», которые США готовит в координации с союзниками и партнерами на случай «дальнейшего вторжения» России на Украину.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости «ЛНР» и «ДНР». Также были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.