Пентагон продолжает изучать масштабы утечки секретных документов, которая произошла в последние недели, заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер, передает CNN. Слитая в Сеть информация включала разведывательные данные, связанные с войной в Украине, а также касалась обстановки на Ближнем Востоке и соперничества с Китаем.

«Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы определить масштабы распространения, предполагаемое воздействие и наши меры по смягчению последствий утечки. Мы все еще изучаем, как это произошло», — сказал Мигер.

По его словам, были предприняты шаги, чтобы выяснить, как и кому передавалась данная информация. «Мы также все еще пытаемся выяснить, что там может быть», — добавил он.

Министр обороны Ллойд Остин был впервые проинформирован об утечке 6 апреля и начал проводить ежедневные встречи с высокопоставленными военными и чиновниками, чтобы оценить ситуацию. А в выходные американские официальные лица связались с партнерами, которых также затронула утечка. В Пентагоне признали, что случившееся представляет серьезную проблему для безопасности не только США, но и их союзников.

В Белом доме допустили появление новых секретных документов в Сети. «Мы пока не можем сказать, купирована ли утечка материалов Пентагона или возможна публикация еще каких-то данных», — заявил советник по нацбезопасности администрации президента США Джон Кирби.

Он подтвердил, что некоторые попавшие в интернет документы были отредактированы. По словам Кирби, эти данные «абсолютно не должны были стать публичными», однако утечка не повлияет на планы США по оказанию помощи Украине. (moscowtimes.ru)