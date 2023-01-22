Сотрудники Министерства юстиции США при проверке в доме американского президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) обнаружили новую порцию конфиденциальных документов. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу личным адвокатом американского лидера Бобом Бауэром.

Как он уточнил, сотрудникам ведомства ранее был предоставлен «полный доступ» к дому Байдена, в том числе к его «личным заметкам». По словам Бауэра, сотрудники Минюста США в ходе проверки в пятницу изъяли материалы, которые, как они посчитали, касаются этой проверки, включая «шесть предметов». По словам юриста, речь, в частности, идет о документах «с пометками о конфиденциальности и сопутствующих материалах». По его словам, «некоторые из них относятся к периоду работы президента в Сенате [Конгресса США], а некоторые — к тому времени, когда он был вице-президентом» Соединенных Штатов.