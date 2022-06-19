Незадолго до начала саммита G7, который пройдет в баварском замке Эльмау с 26 по 28 июня под руководством канцлера ФРГ Олафа Шольца, в интернете оказались обнародованы секретные документы немецкой полиции, касающиеся организации саммита «большой семерки», который проходил в том же замке в 2015 году. На утро воскресенья, 19 июня, они были доступны на сайте, который Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) связывает со сторонниками лево-экстремистских взглядов.

Первой об утечке конфиденциальных документов сообщила общественно-правовая радиостанция Bayerische Rundfunk. Между тем сразу несколько источников в органах безопасности подтвердили агентству dpa их подлинность. Полиция ведет расследование инцидента.

Кроме прочего, речь идет об инструкциях по задержанию, обеспечении безопасности полицейских автомобилей и о концепции деэскалации, уточняют журналисты. Кроме того, были опубликованы номера мобильных телефонов некоторых руководящих сотрудников полиции, а также данные об используемых полицией цифровых каналах связи.

Кто опубликовал в Сети все эти сведения первым, пока остается неизвестным. За обеспечением безопасности на саммите «большой семерки» в 2015 году следили 18 000 сотрудников полиции.

Комментируя эту утечку, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман заявил, что на данный момент полиция исходит из того, что она не будет иметь критическое влияние на обеспечение безопасности саммита нынешнего года. (DW)