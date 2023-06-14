Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал на пленарном заседании, что общался с депутатом Адамом Делимхановым, которого ранее пресс-служба Госдумы РФ объявила раненым в Белгороде, передает РИА Новости

«Только что разговаривали с ним. Он жив-здоров. Более того, желает здоровья всем», — сказал Володин.

О том, что с Делимхановым все в порядке, также сообщили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаутдинов. По словам Алаутдинова, Делимханов «живее всех живых» и направился к

Кадырову, передает.

Напомним, некоторое время назад Адам Делимханов с отрядом был отправлен в Белгородскую область для защиты региона.