Полицейский, получивший ранения в результате нападения с ножом во время мероприятия антиисламского движения Pax Europa (BPE) в Мангейме, скончался спустя два дня после атаки. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщили ведомство уголовной полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг и прокуратура в Карлсруэ.

После нападения полицейскому была сделана срочная операция, он был введен в искусственную кому и умер вечером в воскресенье, указывается в сообщении.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что глубоко потрясен сообщением о гибели «мужественного полицейского». «Его преданность делу обеспечения безопасности всех нас заслуживает самого высокого признания. Мои мысли — с его семьей и всеми, кто скорбит о нем в эти горькие часы», — написал он в соцсети X.

Нападение произошло во время митинга Pax Europa, транслировавшегося в режиме Live stream. На видеозаписи, разошедшейся в соцсетях, видно, как мужчина в очках и с длинной бородой наносит удары ножом людям, собравшимся у стенда Pax Europa. Несколько мужчин безуспешно пытались отнять у него нож, в итоге нападавшего удалось остановить лишь выстрелом полицейского.

По данным правоохранительных органов, предполагаемый преступник — 25-летний уроженец Афганистана, проживающий в Германии с 2014 года, он женат и имеет двух детей. По месту его жительства в городе Хеппенхайм в Гессене был проведен обыск.

После нападения на Рыночной площади Мангейма он был ранен выстрелом полицейского, прооперирован, но его состояние не позволяет провести допрос.

В ходе нападения, помимо сотрудника полиции, были ранены пять участников мероприятия. По информации представителей Pax Europa, главной целью атаки был лидер этого движения Михаэль Штюрценбергер. (DW)