В Белгороде произошел сильный взрыв, пишет Baza.

«По предварительным данным, удар пришелся по улице Ватутина», — говорится в сообщении.

Telegram-канал опубликовал фото, на которых видна глубокая воронка и разрушенная дорога.

Спасатели и полицейские уже прибыли на место происшествия.

В результате взрыва была повреждена часть дома, находящегося на улице Шаландина. Обломки снаряда нашли в одной из квартир дома. Его жильцов эвакуировали.

Также пострадали несколько автомобилей, один из автомобилей отбросило на крышу магазина взрывной волной. По предварительным данным, жертв нет.