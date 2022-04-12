Вирусологи Левенского католического университета Марк Ван Ранст и Пьет Маас заявили, что в Бельгии был зарегистрирован первый случай нового подварианта штамма коронавируса «омикрон», названный BA.4. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вирусы накапливают мутации, они так делают постоянно. Новые версии в дальнейшем еще будут появляться», — заявил Ван Ранст.

По его словам, он «предпочитает подверсии «омикрона», чем совсем новые варианты» коронавируса.

В публикациях сообщается, что версии BA.4 и BA.5 уже присутствуют на территории Южной Африки, Ботсване, Германии, Дании и Великобритании. В Бельгии версия BA.5 «омикрона» до сих пор не была выявлена.

Отмечается также, что появление подверсии штамма «омикрон» в ряде государств не привело к значительному росту заражений среди населения, госпитализаций или летальных исходов.