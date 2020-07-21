В Беларуси захотели разрыва союзного договора с Россией

Кандидат на пост президента Беларуси Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией. Об этом она заявила в эфире телеканала «Беларусь 1», передает ТАСС.

По словам кандидата, союзный договор не соответствует национальным интересам Белоруссии.

«Я — за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих», — сказала Канопацкая.

Политик назвала Беларусь неотъемлемой частью европейской цивилизации и выступила за «сознательное участие в европейских структурах в качестве полноправного члена».

Канопацкая также выступила за цивилизованную смену власти вБеларусь и предложила законодательно закрепить нахождение президента на посту одним семилетним сроком.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. На пост претендуют пять кандидатов: действующий лидер страны Александр Лукашенко, а также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.