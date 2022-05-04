В Беларуси началась внезапная проверка готовности сил реагирования. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

«В целях проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения», — говорится в сообщении.

Как пишет Белта, военные части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки». При этом состав привлекаемых к проверке сил будет поэтапно наращиваться.

Отмечается, что данная проверка не будет нести «никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».