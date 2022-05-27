Создание в Вооруженных силах Беларуси оперативного командования на южном направлении предусматривает формирование соответствующей группировки войск. Об этом заявил в пятницу начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.

«Создание ЮОК (Южное оперативное командование — прим.) — задача комплексная по реагирования на угрозы безопасности, возникающие на южном направлении, предусматривающая создание соответствующей группировки войск», — написал глава департамента Минобороны в Twitter.

Ревенко пояснил, что Западное, Северо-Западное и Южное оперативные командования являются органами военного управления (ОВУ), которые обеспечивают военную безопасность на соответствующих операционных направлениях. «ОВУ обеспечивают управление подчиненными воинскими частями и подразделениями (батальон и ниже). Соответственно, создание ЮОК подразумевает создание не только ОВУ, но и ряда воинских частей и подразделений по видам вооруженных сил и родам войск», — уточнил представитель Минобороны Беларуси.

Выступая 26 мая на совещании в Минобороны Беларуси, президент страны Александр Лукашенко заявил о необходимости немедленного создания в вооруженных силах оперативного командования на южном направлении.