В Беларуси остаются подразделения вооруженных сил России в составе до 8-ми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и до 6-ти самолетов разных модификаций.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Определены силы и средства вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

«В Республике Беларусь в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил Российской Федерации в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и до шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины», — говорится в сообщении. (УНИАН)