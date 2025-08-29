США разместили на сайте Государственного департамента документы, подписанные с Арменией и Азербайджаном, а также итоговый документ состоявшейся 8 августа совместной встречи Президента Трампа с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщается на сайте Госдепартамента, среди документов — Совместная декларация относительно встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне, Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, а также подписанные с Арменией документы.

С документами, связанными с Азербайджаном, можно ознакомиться по следующим ссылкам.

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2025/08/2025JointDeclaration.AzerbaijanArmenia.pdf

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2025/08/2025MOUAzerbaijan.pdf