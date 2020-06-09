В Барде напали на сотрудника телеканала İTV

На регионального корреспондента телерадиокомпании «Общественное телевидение и радиовещание» (İTV) Шохрата Эйвазова было совершено нападение, когда они снимал сюжет о пандемии в Бардинском районе.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении телерадиокомпании «Общественное телевидение и радиовещание».

Сообщается, что хозяин одной из аптек района неожиданно напал на Ш.Эйвазова, когда он зашел в аптеку, чтобы провести съемку в связи с масками. Хозяин аптеки попытался помешать съемке и нанес ущерб Ш.Эйвазову и имуществу İTV.

Пострадавший обратился с заявлением в управление полиции Бардинского района. Правоохранительные органы проводят расследование.

Отметим, имеющий большой стаж работы на İTV Ш.Эйвазов освещает события на линии фронта. Он ветеран Карабахской войны, офицер запаса.