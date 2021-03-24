В Баку завтра местами пройдут дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 25 марта ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами пройдут дожди, периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный, передает Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давленое поднимется с 751 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана в четверг пройдут дожди, местами интенсивного характера, в горных районах выпадет снег. Временами возможен туман, ожидается восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла, в горах – ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.