В Баку в общественных местах осуществляются дезинфекционные меры

В Баку продолжается осуществление оперативных мер по предотвращению угрозы, которую может создать инфекция коронавируса (COVİD-19) на территории Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку.

С целью недопущения случаев заражения этой болезнью и ее пресечения, повышения эффективности соответствующих профилактических мер, проводимых в этой сфере, в жилых зданиях, местах общего пользования, в подъездах и на лестницах, кабинах лифтов и вокруг них, мусорных контейнерных площадках, а также в дошкольных образовательных учреждениях при Исполнительной власти Баку и других местах осуществляются медико-профилактические и дезинфекционные работы.

В пресс-службе ИВ Баку также подчеркнули важность соблюдения личной каждым гражданином.