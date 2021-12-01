В Доме-Музее имени Таира Салахова состоялось мероприятие, посвященное памяти величайшего азербайджанского художника-живописца Таира Салахова, сообщает #. Вечер состоялся при организации русского дома в Баку (РИКЦ).

Гостей поприветствовал советник Посольства Российской Федерации Игорь Еронин и начальник отдела представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Дмитрий Егоров.

Своими воспоминаниями о Таире Салахове поделились директор Дома-Музея имени Таира Салахова Саадат Мирзоева, музыковед, педагог, публицист, преподаватель музыкального колледжа при Национальной консерватории и средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, член Союза композиторов и Союза журналистов Азербайджана Рая Аббасова, педагог Азербайджанской государственной академии художеств Наргиз Рзаева.

В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик с воспоминаниями коллег о художнике из Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств, где трудился Таир Салахов.

С музыкальными номерами выступили Вагиф Курбанов (виолончель) и Нурида Новрузова (фортепиано), заслуженная артистка Джейла Сеидова (скрипка) и Захра Бадалбейли (фортепиано), струнный квартет симфонического оркестра имени Ниязи Дома звукозаписи при АзТВ.

Ведущей вечера выступила поэт и музыкант Захра Бадалбейли.

По завершении мероприятия гости имели возможность ознакомиться с творениями Таира Салахова, выставленными в его Доме-Музее.

Уникальный дом–музей был передан Таиром Салаховым в подарок городу в 2011 году. До этого времени художник проживал в доме сам.

«Уходя, он одел свою шапку и сказал – я дарю этот дом городу», — рассказывает Саадат Мирзоева.

«Таир Салахов все в этом музее сделал сам. Сам развесил картины, а их в коллекции – около 140, каждый нюанс продуман лично им», — говорит директор музея.

Среди большого количества ценных вещей и раритетов она выделяет старинную швейную машинку, принадлежащую матери Таира Салахова:

«Таир Салахов очень дорожил этой вещью. Когда его отца репрессировали, мама осталась одна с 5 детьми, младшему из которых было всего 2 месяца. Благодаря этой машинке она смогла зарабатывать на жизнь и поднять на ноги всех детей», — рассказывает С. Мирзоева.