В соответствии с решением Исполнительной власти города Баку, в преддверии одного из самых дорогих для азербайджанского народа праздника Новруз 4 марта в столице был проведен общегородской субботник под девизом «Встретим Новруз с чистым городом» по очистке и благоустройству территории столицы. Акция, начавшаяся утром с участием сотрудников органов исполнительной власти города, охватила все районы Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе субботника коммунальные службы города провели работу по очистке и благоустройству проспектов и улиц, тротуаров, бордюров и фонарных столбов, перил, скамеек в парках и уголках отдыха. Были очищены витрины объектов торговли и общественного питания, киоски и автобусные остановки, прилегающая к ним территория. Работники магазинов и других объектов приняли активное участие в очистке их фасадов и окон и наведении порядка перед ними, перед объектами были высажены цветы и вечнозеленые кустарники. В субботнике также приняли активное участие коллективы предприятий, ведомств и организаций, жители столицы, откликнувшиеся на призыв Исполнительной власти Баку.

Сотрудники Хозяйственного объединения по озеленению города Баку очистили пыль и песок, скопившиеся на деревьях по окраинам магистральных дорог и проспектов, обрезали сухие ветки деревьев, провели агротехнический уход. В столице высаживаются новые деревья, кустарники и цветы, подходящие для климата Абшерона, создаются красивые цветочные композиции, обновляются зеленые зоны и газоны в парках.

Главные улицы и проспекты были очищены моющими средствами с использованием техники коммунально-хозяйственных служб, сотрудники которых провели дополнительную работу по уборке жилых домов, дворов и жилых массивов.

Субботник в течение дня прошел во всех районах столицы.