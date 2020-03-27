В Баку снизилось количество пользующихся транспортными средствами

В Баку снизилось количество пользующихся транспортными средствами.

Об этом на заседании Оперативного штаба при Кабмине сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

«На сегодня пассажирские перевозки из Бакинского международного автовокзала осуществляются только в направлении Сумгайыта и Абшерона. Если ранее в этом направлении перевозились три тысячи человек в день, то сейчас это 300 человек», — сказал Гулузаде.

Он добавил, что все автовокзалы и транспортные средства регулярно дезинфицируются.

| 2020-03-27T10:30:51+00:00 27 марта 2020, 11:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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