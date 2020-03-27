В Баку снизилось количество пользующихся транспортными средствами.
Об этом на заседании Оперативного штаба при Кабмине сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.
«На сегодня пассажирские перевозки из Бакинского международного автовокзала осуществляются только в направлении Сумгайыта и Абшерона. Если ранее в этом направлении перевозились три тысячи человек в день, то сейчас это 300 человек», — сказал Гулузаде.
Он добавил, что все автовокзалы и транспортные средства регулярно дезинфицируются.