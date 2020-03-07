В Баку снесут мост, меняется схема движения ряда автобусов

В Баку этой ночью начнется снос моста на улице 28 Мая. Об этом в субботу сказал руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, по мосту проходит железнодорожная линия, но по причине того, что в настоящее время она не эксплуатируется, мост потерял свою актуальность.

«Более того, мост создает помехи для движения автомобилей и пешеходов, потому что опора моста находится на проезжей части, и делит ее пополам. После сноса моста проблема будет устранена», — сказа Агаев.

Отметим, что ввиду ограничения движения на участке пересечения улицы 28 Мая с улицами Юсифа Сафарова и Кевкаб Сафаралиевой в связи с демонтажем железнодорожного моста на улице 28 Мая в Насиминском районе города Баку временно изменена схема движения некоторых регулярных автобусных маршрутов.

Таким образом, движение по маршрутам №№ 1, 2, 4, 21, 30, 32, 46, 49 и 175 временно будет организовано через улицы Узеира Гаджибекова, Кёвкаб Сафаралиевой и Пушкина.

Планируется завершить работы по демонтажу до вечера 9 марта.