В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла встреча с представителями творческой общественности по итогам Международного конкурса ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) за 2017-2020 годы, сообщает #.

Основателем ТРИЗ является бакинский писатель-фантаст и изобретатель Генрих Альтшуллер. В 70-х годах при поддержке великого лидера Гейдара Алиева в Баку был создан первый в мире Институт изобретательства.

На открытии директор Центра Анна Ибрагимбекова отметила, что целью конкурса является формирование познавательной мотивации, творческого мышления среди школьников, студентов, преподавателей и специалистов.

Была представлена информация о некоторых проектах Центра. В настоящее время Центр совместно с Министерством образования работает над проведением второго этапа конкурса среди учебных заведений города Баку на лучшее эссе по мотивам произведения в жанре фантастики «Занятое место» писателя Максуда Ибрагимбекова. Было объявлено об инициировании нового проекта совместно с NG Creators Club – ежегодного конкурса на лучшее эссе по мотивам произведений писателей-фантастов, а также работ самих учащихся в жанре фантастики.

Профессор Турецкого университета Нишантас, председатель правления Института управления инновациями и ТРИЗ (IMTI) Алибей Кутван рассказал о целях и задачах первой Международной конференции по ТРИЗ, которая прошла в апреле 2019 года в Баку. В работе конференции принимали участие представители из Турции, России, США, Израиля, Великобритании, Нидерландов, Индии.

Директор NG Creators Club, представитель Международной ассоциации TRIZ Developers Summit в Азербайджане Натиг Алиев от имени ассоциации, ее организаторов – Михаила и Натальи Рубиных – поздравил победителей Международного конкурса ТРИЗ и вручил благодарственные письма.

Благодарственными письмами были отмечены: директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, представитель Центра Лейла Гулиева, координатор образовательных программ Федерального агентства Российской Федерации по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Азербайджане, председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина, председатель Международной ассоциации Азербайджан – Израиль (АзИз) Вахид Байрамов, член Союза фотографов Рустам Гусейнов, заместитель главы аппарата Министерства образования Нармина Алиева, член Союза писателей, писатель-фантаст Александр Хакимов, журналист Ирада Асадова.

Гости посмотрели фильм о творчестве писателя Максуда Ибрагимбекова и презентацию о деятельности Генриха Альтшуллера.