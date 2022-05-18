18 мая состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджан президента Литвы Гитанаса Науседы, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь Президента Литовской Республики.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.
Азербайджанская делегация была представлена Президенту Литвы, литовская — Президенту Азербайджана.
Главы государств сделали официальное фото.