18 мая состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджан президента Литвы Гитанаса Науседы, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь Президента Литовской Республики.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Литвы, литовская — Президенту Азербайджана.

Главы государств сделали официальное фото.