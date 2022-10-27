29-30 октября в Баку состоится очередной «Global Health Summit», организованный платформами «Reputation» и «Health News»на основе официального партнерства «Millionare Concept Network», сообщает #.

«Global Health Summit», который постоянно организуется престижной деловой площадкой, объединяет местных и зарубежных представителей медицинского сектора и стимулирует развитие указанной области. На мероприятии будут обсуждаться вопросы взаимной координации деятельности и расширения сотрудничества.

На торжественном вечере, в котором примут участие известные бренды и люди из сферы медицины и здравоохранения, награды «Global Health Awards» найдут своих обладателей в рамках проекта.

Среди спикеров презентации «Global Health Summit» председатель правления Африканской федерации здравоохранения др. Мухаммед Эль Сахили , заместитель генерального директора Министерства торговли Турции -Али Алперен Качар, президент Ассоциации оздоровительного туризма Республики Узбекистан- господин Акобир Шукуров, известный турецкий врач, писатель и руководитель Hay Clinic — др. Эндер Сарадж, основатель и руководитель «Estetik International» — Доктор Б (Бюлент Джихантимур), Dr. Эйюб Челик, основатель клиники «Медива» -Луиза Шарахметова из Узбекистана, доктор из Объединенных Арабских Эмиратов- Вера Матта, российская бизнес-леди, соучредитель Reputation Business Forum Анна Русска и др.

От Азербайджана примут участие основатель платформы Millionaire Concept Агиль Мамиев, руководитель группы компаний Reputation Садиг Джафаров, врач-косметолог Фидан Мустафаева и др.

Стоит отметить, что в рамках проекта пройдет «Health Exhibition», на выставке свою продукцию и услуги продемонстрируют отечественные и зарубежные бренды, медицинские компании и медицинские центры, участвующие в проекте.

Основная цель проекта «Global Health Summit» — продвижение местных представителей здравоохранения на международную арену, продвижение их в мире, и в то же время укрепление человеческого капитала в здравоохранении страны путем представления иностранных представителей в наше общество.