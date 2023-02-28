В Баку началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с находящимся с визитом в нашей стране главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как передает Report, в ходе встречи стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества между странами, а также актуальные региональные вопросы.

Напомним, что визит С.Лаврова в Баку, приурочен к первой годовщине подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией 22 февраля 2022 года.

Накануне глава МИД РФ был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сегодня С.Лавров также примет участие в конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности» в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета.