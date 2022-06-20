В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об объявлении 2022 года «Годом города Шуша» в Национальном музее истории Азербайджана было проведено мероприятие, посвященное основателю Карабахского ханства и города Шуша Панахали хану Джаванширу (1693-1763).

Как сообщает #, после реставрации широкой публике был представлен надгробный камень Панахали хана Джаваншира.

На мероприятии присутствовали Генеральный директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, вице-президенты НАНА — академик Иса Габиббейли, академик Говхар Бахшалиева, исполнительный директор музея, д.ф.п.и., доцент Фархад Джаббаров, ответственные сотрудники Президиума НАНА, СМИ, представители общественности и культуры, сотрудники музеев.

Открывая мероприятие, академик Наиля Велиханлы подробно рассказала о важности мероприятия.

Академик отметила, что в последние годы Национальный музей истории Азербайджана систематически собирал, исследовал и пропагандировал богатую коллекцию истории и культуры Карабаха, в том числе города Шуша.

Н.Велиханлы также отметила, что в зале выставлен ряд других уникальных экспонатов, связанных с историей Карабаха и города Шуша – это серебряная монета XIV века с надписью о чеканке монеты в Карабахе, монеты «панабади» Карабахского ханства, два серебряных ключа от ворот Шушинской крепости, булава — символ власти Ибрагимхалил хана (1763 -1806), редкие документы, фотографии и рисунки, музыкальные инструменты, глиняная вазочка, найденная при возведении мавзолея поэта Моллы Панаха Вагифа и другие ценные экспонаты.

Вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что эта выставка важна с социальной, политической и исторической точек зрения. И.Габиббейли подчеркнул, что представление публике надгробного камня карабахского хана Панахали хана Джаваншира впервые после реставрации — это похвально и является большим историческим событием в музее. В своем выступлении академик сказал, что выставки и мероприятия, проводимые в Национальном музее истории Азербайджана, имеют важное значение, а хранящиеся в музее ценные экспонаты и материальные, и культурные памятники позволяют посетителям составить подробное представление о развитии нашей истории и культуры.

Вице-президент НАНА, академик Говхар Бахшалиева сказала, что представленные на мероприятии экспонаты, связанные с историей Карабаха и города Шуша, станут важным источником для исследователей в плане исследования, изучения и пропаганды того периода.

Известно, что Панахали хан был похоронен на кладбище Имарат в Агдаме, где над его могилой была сооружена гробница. Хотя первые научные сведения о гробнице Панахали-хана были получены еще в 1940-х годах, они тщательно были исследованы только в 1970-е годы. Надгробный камень на ханской могиле из усыпальницы был привезён в Баку в 1974 году и передан в Музей Истории Азербайджана. Внешний вид надгробного камня, который долгое время хранился без надлежащих условий, был неудовлетворительным. В результате изучение истории экспонатов, вошедших в коллекцию, их исследование, ремонт и реставрация, чистка требовали много времени и сил.

Заведующий Отделом научной экспозиции и организации выставок музея, куратор выставки, д.ф.п.и., доцент Сабухи Ахмедов отметил, что в Реставрационной лаборатории музея современными методами, без нанесения ущерба первоначальному виду, были очищены надписи и узоры на плите, восстановлены поврежденные участки. На первом этаже постоянной экспозиции музея выделен зал, где для демонстрации изготовлена модель гробницы кладбища Имарат и установлено надгробие.

Также в зале представлены перевод надписи надгробия, информационные таблички об истории гробницы, картина художника Аждара Гафарова «Панахали хан Джаваншир».

Следует отметить, что Национальный музей истории Азербайджана готовит специальную выставку и каталог выставки, посвященной городу Шуша (открытие выставки и презентация каталога запланированы на ноябрь текущего года).