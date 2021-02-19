«В Баку понимают все идеологические риски, которые могут исходить от Тегерана»

В эти дни в Баку прибыла делегация во главе с председателем Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Муджтабой Зоннуром.

Делегация провела переговоры с главой МИД АР Джейхуном Байрамовым, помощником президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации Хикметом Гаджиевым, главами парламентских комитетов Зияфетом Аскеровым и Самедом Сеидовым, а также с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым.

В посольстве Ирана говоря о данном визите, отметили, что «Азербайджан занимает особое место во внешней политике Тегерана с учетом исторической и культурной общности двух стран».

На встрече с губернатором северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан Мохаммедом Рза Пурмохаммади в Тебризе, глава МИД Ирана Джавад Зариф призвал активизировать железные дороги между Ираном и Азербайджаном.

По словам Зарифа, пользуясь возможностью в ирано-азербайджанских отношениях, надлежащие структуры и частный сектор должны прикладывать серьезные усилия. Он отметил, что МИД Ирана готов приложить свои усилия для интенсификации сотрудничества в этой сфере.

Глава МИД Ирана добавил, что при посещении стран региона он ознакомился с условиями на границе в Джульфе: «Потенциальные возможности, в том числе активизация железных дорог и приграничных возможностей, создадут условия для активного участия в международных коридорах и рынках региона».

В свою очередь губернатор отметил, что ввод в эксплуатацию Худаферинского приграничного терминала и начало работы железной дороги Джульфа — Нахчыван расширят экономические и торговые отношения Ирана и Азербайджана.

Отношения Азербайджана и Ирана сейчас меняются, и главным инициатором этих изменений является Иран. На протяжении 44-дневной войны президент Азербайджана не раз положительно отзывался об Иране, как стране, которая закрыла границы с Арменией (правда, не с самого начала конфликта). Тем не менее, на волне заявлений президента Азербайджана, а также ряда официальных лиц Ирана, иранская дипломатия намерена укрепить отношения с Азербайджаном.

Говоря об ирано-азербайджанских отношениях, иранист Николай Козаков сказал, что вопрос отношений Ирана и Азербайджана достаточно сложный.

«30-40% Ирана по самым умеренным оценкам – это азербайджанцы. И нужно сказать, что в Иране с учетом возможных сепаратистских настроений к отношениям с Азербайджаном относятся с опасением. С другой стороны, и в Баку понимают все идеологические риски, которые могут исходить от Тегерана. Поэтому эти отношения строятся очень осторожно, выверено, аккуратно, с оглядкой на то, как это может повлиять на внутреннюю ситуацию в самом Иране и в Азербайджане», — считает эксперт.

Эксперт также добавил, что не стоит забывать, что Иран пристально следит за развитием ситуации на Кавказе, и здесь его особо волнует присутствие трех стран: США, Израиля и Турции.

«Что касается Турции, то с одной стороны она рассматривается как партнер, а с другой, как соперник, более того – как член НАТО. Отношения Баку с этими странами вызывают недоверие у иранцев, но они понимают, что в случае какого-то конфликта должны оставаться нейтральными», — подчеркнул он.

Эксперт оценил деятельность политиков и дипломатов, которые работают в ирано-азербайджанском направлении.

«Взаимоотношения с Азербайджаном для Ирана – это всегда отдельная история, где работу дипломатов и политиков можно сравнить с работой хирургов, которые проводят сложную операцию на сердце. Визит Муджтабы Зоннура будет показательным в плане динамики дальнейших отношений между странами», — резюмировал он.