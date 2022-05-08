В связи с ремонтными работами, проводимыми на трассе в рамках подготовки к гонке Формула 1, будет ограничено движение транспорта на участке от круга Азнефть на проспекте Нефтчиляр (пересечение проспекта Нефчиляр и улицы Ниязи) до отеля Absheron Marriott (пересечение проспекта Нефтяников и улицы Пушкина).

Об этом # сообщили в Операционной компании Baku City Circuit:

«Просим водителей использовать альтернативные дороги с учетом того, что данный участок дороги будет загружен», — подчеркивается в сообщении.

При этом стоит учесть, что дороги не будут полностью перекрыты — будет сужена лишь полоса движения.

Операционная компания благодарит водителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства, вызванные подготовкой.