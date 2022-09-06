В Баку стартовали 4-я Азербайджанская Международная оборонная выставка «ADEX» и 13-я Международная выставка «Внутренняя безопасность, Охрана и Спасательная техника» Securex Caspian.

Как сообщает АПА, посетители уже допускаются в Baku Expo Center.

Отметим, что выставка ADEX проводится по инициативе и организации Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики при поддержке Министерства обороны Азербайджанской Республики. Выполнение организационной работы мероприятия поручено компании Caspian Event Organisers.

На выставке представлены 208 компаний. «ADEX» занимает три павильона и открытую площадку Бакинского Экспо Центра, увеличив площадь экспозиции на 5%.

Среди участников представлены ведущие компании оборонного сектора Болгарии, Китая, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. Впервые участвуют компании из Иордании. В этом году 8 стран участвуют с национальными стендами.

Ряд стран увеличили площади своих национальных экспозиций.