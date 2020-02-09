В Баку наблюдается резкое ухудшение погоды

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера прошедшего дня наблюдается резкое изменение погодных условий.

В ночные часы в Баку пошел мокрый снег и снег. Северо-западный ветер усиливается. В настоящее время в столице температура воздуха составляет 3 градуса тепла.

Отметим, что согласно информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью и днем составит 0-3 градуса тепла, вечером 1 градус мороза.

Атмосферное давление повысится с 758 до 769 миллиметров ртутного столба.

| 2020-02-09T09:04:02+00:00 9 февраля 2020, 10:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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