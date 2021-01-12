В Баку на заводе произошел взрыв, есть погибший

11 января около 13:00 в прокуратуру Гарадагского района поступила информация о том, что житель поселка Гобустан Гарадагского района Мустафаев Асиф Газбаба оглу скончался от полученных травм на месте работы.

Как сообщили в Гарадагской районной прокуратуре, расследованием было установлено, что горновой Асиф Мустафаев скончался от полученных травм в результате взрыва, произошедшего на расположенном в поселке Гобустан заводе по выплавке металла. Случай произошел, когда он закидывал заготовку в печь, предназначенную для выплавки металла.

По факту прокуратурой Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.

| 2021-01-12T10:37:11+04:00 12 января 2021, 10:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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