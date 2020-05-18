В Баку к дезинфекционным работам привлекаются непрофессионалы

16 мая более 2000 дезинфекторов, несколько тысяч единиц техники Департамента жилищно-коммунального хозяйства Баку и водометы Министерства внутренних дел провели специальными дезинфицирующими растворами чистку основных проезжих улиц города.

В таких случаях, как мы уже привыкли при коронавирусе, Департамент напоминает, что используемые для дезинфекции составы токсичны, по этой причине людям не рекомендуется выходить на улицу без острой необходимости. Согласно новым нормативам, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, впредь дезинфекционные работы будут проводиться в Баку раз в десять дней.

15 мая 2020 года Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана огласило перечень общественных работ, предлагаемых безработным лицам. Общественные работы охватывают также проведение дезинфекционных работ. А могут ли привлекаемые к общественным работам люди, без спецподготовки заниматься проведением дезинфекционных работ?

Как заявил # главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев, к проведению дезинфекционных работ должны допускаться только лица прошедшие специальную подготовку. «Допускать к таким работам лиц без специальной подготовки чревато опасностью», — подчеркнул он.

Его мнение не разделяет сотрудник Центра занятости Насиминского района Эльгюн Гулиев, по словам которого для участия в общественных работах нет необходимости в специальной подготовке.

В Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров отказались комментировать данный вопрос, сославшись на то, что они не занимаются вопросами дезинфекции.

# решило выяснить известно ли Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Баку о том, что привлечение к работам по дезинфекции неподготовленных людей чревато опасными последствиями.

Заведующий санитарным отделом Департамента Мубариз Гусейнов посоветовал нам обратиться в районные объединения отделения департамента. «Работы по дезинфекции осуществляются районными объединениями жилищно – коммунального хозяйства», — сказал Мубариз Гусейнов.

Заместитель начальника объединения Жилищно – коммунального хозяйства Гарадагского района Джахангир Джахангиров подтвердил занятость в дезинфекционных работах лиц, привлеченных к общественным работам. «Но никакой опасности их жизни не существует», — сказал Джахангир Джахангиров.

Простая попытка внести ясность в данный вопрос выявила следующую, интересную картину: кажется, в Азербайджане все работники ЖКХ лучше разбираются в дезинфекционных работах, чем главный инфекционист страны Джалал Исаев. Сотрудники ЖКХ уверены в том, что никаких последствий от привлечения людей без спецподготовки к дезинфекционным работам не будет.

Напомним, что понятие общественные работы появились в середине XIX века во Франции. Пытаясь уменьшить количество безработных, правительство посылало их на работы на военные заводы. Не имеющие опыта работы на таких заводах рабочие часто становились инвалидами во время аварий…