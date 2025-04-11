В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь на 15 апреля ожидаются переменные осадки, местами ливневого характера. 16 апреля возможны более обильные осадки.

В связи с ухудшением погодных условий Национальная гидрометеорологическая служба распространила предупреждение.

В информации отмечается, что 13 апреля в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана, а с вечера 14 апреля, начиная с северных и западных районов, ожидаются осадки с грозами, град, в горных территориях снег.

С 15 числа погода еще больше ухудшится, осадки будут сильными и интенсивными.

В связи с осадками в реках увеличится водность, в некоторых горных реках пройдут кратковременные сели. В ряде рек Большого и Малого Кавказа, Нахчыванской АР и Лянкяран-Астаринской зоны более высокий риск паводков и селей.