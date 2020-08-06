В Баку бесплатно раздают книгу о герое Поладе Гашимове: где и как ее можно получить

В Баку бесплатно раздают книгу о генерале Поладе Гашимове — шехиде азербайджанской армии, погибшем в боях, учиненных в результате вражеской провокации на азербайджано-армянской границе.

Книга выпущена издательским домом «Qanun» и предназначена для школьников. Получить ее может каждый желающий в сети книжных магазинов Ali and Nino.

Как сообщила # администратор сети Рена Мамедова, для раздачи передано около 100 экземпляров:

«Книги разлетаются! И причина не в том, что их можно получить бесплатно, а в личности нашего героя Полада Гашимова», — говорит Р.Мамедова. По ее словам, в книге собрана содержательная информация о жизненном пути отважного военнослужащего, воспоминания о нем близких друзей и родственников.

Чтобы получить книгу, достаточно подойти к магазину Ali and Nino, расположенному на Площади Фонтанов. Также, книгу можно заказать онлайн, и она будет передана адресату абсолютно бесплатно.

Во время карантина сеть книжных магазинов Ali and Nino продолжает заботиться о своих читателях, работая с максимальной самоотдачей.

«Кризис, нанесенный пандемией, отразился на всех, и мы не стали исключением. Но мы понимали, что в отличие от некоторых других людей, мы не можем себе позволить отсиживаться и ждать лучших времен. Поэтому мы приложили все усилия для того, чтобы наши постоянные клиенты, наши друзья даже в этот сложный период не оставались без своего любимого занятия – чтения книг!», — рассказывает Р.Мамедова корреспонденту #.

На протяжении всего карантина в Ali and Nino обеспечивали доставку книг посредством онлайн заказов, придумывали различные акции и новшества.

Одно из них – подарочные онлайн купоны, которые создатели книжной сети придумали для удобства своих покупателей.

«Чтобы подарить книгу, достаточно было оформить покупку онлайн купона и передать номер человеку, которому предназначался подарок. То есть, мы максимально облегчили процедуру оформления подарочных купонов. Ситуация, в которой мы все оказались, способствует рождению новых идей и креативных решений», — говорит представитель Ali and Nino, подчеркивая, что книжный бизнес — это особое и благое дело.

По ее словам, в период пандемии в Баку наблюдался возросший интерес к покупке книг и наборов для творчества:

«Больше всего за этот период у нас покупали книги на азербайджанском, русском и турецком языках», — заявила Р.Мамедова.

Что касается жанрового разнообразия и предпочтения, то, по ее словам, людей интересовали книги по психологии, развитию бизнеса. При этом интерес к художественной литературе остался неизменно высоким.