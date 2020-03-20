В бакинских автобусах установлены емкости с дезинфицирующим раствором

В соответствии с рекомендациями Бакинского транспортного агентства (БТА) в автобусах, курсирующих по регулярным маршрутам в столице, для пользования пассажиров установлены емкости с дезинфицирующим раствором.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в автобусах проведены мониторинги в связи с контролем чистоты, а также установлением вышеуказанных емкостей, компании-перевозчики были предупреждены о необходимости устранения выявленных недостатков.

В целом, в маршрутных автобусах, эксплуатируемых на административной территории Баку, продолжаются дезинфекционные меры. Процесс, который осуществляется в ночные часы, находится под контролем мобильных групп БТА.

| 2020-03-20T22:08:07+00:00 20 марта 2020, 22:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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