Во вторник в Багдаде, столице Ирака, начались антиправительственные протесты, которые продолжаются уже второй день. Были убиты два демонстранта и еще двадцать шесть человек были ранены сотрудниками сил безопасности Ирака.

Сотни тысяч протестующих, по большей части молодые иракцы, вышли на улицы в октябре 2019 года, протестуя против коррупции правительства тогдашнего премьер-министра Адиля Абдул-Махди, против низкого качества базовых социальных услуг и безработицы в крупных городах. Это движение стало частью огромного социального протеста осени 2019 года, охватившего Шиитский полумесяц Ближнего востока (Иран, Ирак, Сирия и Ливан), и подавленного как силовиками соответствующих стран, так и пандемией ковид.

Осенью и зимой 2019 года протесты в Ираке распространились на Багдад и Басру, Ан-Наджаф, Кербелу, Майсан, Васит, Эн-Насирию), Дивания и Кадхимию на юге страны. Активисты взяли контроль над несколькими городами. Премьер-министр Адиль Абдул-Махди был вынужден подать в отставку 29 ноября 2019 года. Во время демонстраций, начавшихся 1 октября 2019 года, только в Ираке погибли более 500 человек и свыше 20 тыс. были ранены. В Иране силы безопасности убили около 1000 человек, подавляя социальное восстание в более чем 100 городах страны. Аналогичные социальные движения в те же месяцы охватили Южную Америку (Эквадор, Чили, Колумбия, Боливия). Почему в 2019 году одновременно вспыхнули Ближний Восток и Южная Америка — это загадка. Впрочем, ответ может быть связан с тем, что в обоих регионах планеты высокая безработица. Кроме того, все больше людей пользуются социальными сетями и видят, как протестуют в других местах, а затем начинают подражать выступлениям, чтобы разрешить схожие проблемы.

25 мая 2021 тысячи человек снова вышли на улицы иракской столицы — Багдада. Активисты говорят о тех же проблемах, что и в 2019 году. Их волнуют безработица, коррупция, попытки убийств общественных активистов, качество государственных услуг и разница в доходах между регионами. Силы безопасности выступили против демонстрантов, используя оружие, чтобы разогнать толпу. Были убиты по меньшей мере два человека и двадцать шесть получили ранения.

Ирак — не Беларусь. Демонстранты немедленно ответили на полицейское насилие попытками поджечь автомашины сил безопасности.

Этот кризис сопровождается другим. В Ираке развернулось соперничество между правительством и про-иранскими ополчениями СНМ (Силы народной мобилизации, или Хашд аль-Шааби).

Обе силы враждебны протестующим, однако в прошлом они объединялись для борьбы с ними. Правящие в Ираке политические партии, как и группировки ополченцев владеют ключевыми ресурсами страны и являются богатейшими силами внутри Ирака. Обе силы подавляли социальные протесты народных низов в 2019 году. Любопытно, что большинство ополченцев и ключевые партии Ирака — шиитские. Шиитами были и остаются и большинство протестующих — молодые безработные, рабочие и студенты Багдада и Юга страны. Это не межконфессиональный и не межэтнический, а социально-классовый конфликт.

Но сегодня ситуация с верхушкой Ирака сложнее, потому что между правительством премьер-министра Аль-Казими и ополченцами СНМ развернулась острая борьба за власть.

Дело в том, что иракские силы безопасности задержали лидера СНМ в провинции Анбар Касима Муслиха на основании ордера на арест, выданного Высшим судебным советом страны. Это было сделано в рамках закона о борьбе с терроризмом. Такое решение, связанное с весьма серьезными обвинениями, вызвало, мягко говоря, несогласие ополченцев. Они направили свои силы в Багдад, к т.н. Зеленой зоне — тщательно охраняемому району, где расположены правительственные здания и посольства. Правительство со своей стороны направило в Багдад танки для защиты Зеленой зоны.

Словом, в Багдаде снова неспокойно…

Специально для # эксперт по Ближнему Востоку Михаил Магид