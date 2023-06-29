Группа иракцев, протестующих против акции сожжения копии священной книги Коран, проведенной в Стокгольме, ворвались на территорию посольства Швеции в Багдаде.

Как передает #, об этом сообщил портал Shafaq News.

По его информации, около здания шведского диппредставительства собралось более сотни протестующих. Некоторое время назад группе участников акции протеста удалось «сломать ворота и проникнуть на территорию посольства Швеции», расположенного в центральной части Багдада. О возможном причиненном ущербе диппредставительству информации нет.

Лица, проникнувшие на территорию посольства, уже покинули ее. Также уходят от здания и остальные иракцы, участвовавшие в протестном пикете.

Указывается, что собравшиеся требовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама.