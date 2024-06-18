В результате атаки дронов в городе Азов Ростовской области загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил местный губернатор Василий Голубев ночью во вторник, 18 июня. Он указал, что, по предварительным данным, жертв нет, однако не уточнил, на какой именно объект была совершена атака.

К месту тушения резервуара с нефтепродуктами направлен пожарный поезд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. В Азовском районе горит резервуар с нефтепродуктами. По оперативным данным, площадь пожара составляет 3,2 тыс. квадратных метров, горит резервуар объемом 4000 кубических метров, говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении задействованы порядка 200 специалистов и 49 единиц техники. Пострадавших нет.

По данным губернатора Голубева, в борьбе с огнем привлечены более 200 пожарных и 39 единиц техники.

Telegram-канал «Это Ростов Новости» приводит слова местных жителей о том, что сильный пожар начался на заводе по производству метанола в районе порта. На публикуемой изданием видеозаписи слышен характерный звук пролетающего беспилотника, затем видна яркая вспышка и раздается мощный взрыв.

Telegram-каналы Mash и Baza передают со ссылкой на очевидцев, что в небе перед пожаром были слышны не менее пяти взрывов.

Позднее «Это Ростов Новости» написал, что в Ростове-на-Дону в районе улицы Шеболдаева «что-то хлопнуло несколько раз», после чего начался пожар. Причина неизвестна.

Минобороны России об атаке беспилотников в Ростовской области не сообщало. (DW)