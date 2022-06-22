В соответствии с утвержденным министром обороны планом действий на 2022 год были проведены учебно-методические сборы с юристами видов войск азербайджанской армии, главных управлений, управлений и офицерами Юридического управления, сообщает минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

На сборах были заслушаны доклады по вопросам организации правовой подготовки в воинских частях, рассмотрения обращений военнослужащих, граждан, основных аспектов работы по укреплению воинской дисциплины и другим темам.

Отметим, что основной целью проведения учебно-методических сборов является совершенствование знаний и навыков участников по организации правовой подготовки, изучение требований законодательства и руководящих документов.