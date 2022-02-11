Профильные ведомства постоянно информируют о растущих зарплатах азербайджанцев. Все эти годы мы только и слышим о повышающемся благосостоянии, правда, кошельки говорят иное – на зарплату все сложнее свести концы с концами.

Минувший год тоже не стал исключением. По данным Госкомстата, среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила 732,1 маната ($430,6), повысившись в годовом разрезе на 3,4%. А если серьезно, зарплаты наши демонстрируют интересный рост – они повышаются, а по итогам почему-то стоят на месте. Скажем, последние данные по зарплатам лишь слегка приблизились к максимальному уровню средней начисленной заработной платы за январь – апрель позапрошлого года — 736,2 маната.

Но более всего впечатляет сравнительная динамика так называемого «роста» зарплат при переводе их в доллары. По результатам сравнительного анализа зарплат в резервной валюте, проведенного экспертами Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ), средняя оплата труда азербайджанцев в 2011 году составляла $460,2; 2012 году — $506,4; 2013 году– $541,4; 2014 году – $567,6; 2015 году – $452,9; 2016 году – $313,3; 2017 году – $306,7. Отсюда видно, как двойное падение маната и ползучая девальвация сократили доходы наших граждан по сравнению с 2014 годом. Средняя номинальная зарплата по республике за последние десять лет не только не увеличилась, но лишь приблизилась к уровню 2011 года.

Если же учесть инфляцию, которая все это время не стояла на месте, а за последние два пандемийных года вовсе пошла в отрыв, от былых зарплат не осталось и следа. Здесь также важно учитывать, что средняя номинальная зарплата, на которую ссылается Государственный комитет статистики, вычисляется как в старом анекдоте — одни едят мясо, другие капусту, а в среднем получаются голубцы. Она сильно отличается от реальных доходов населения. В прошлых наших публикациях неоднократно отмечалось, что официальная статистика настойчиво избегает подсчетов медианной зарплаты https://zerkalo.az/mediannaya-zarplata-azerbajdzhantsev-343-manata/. Медианная зарплата вдвое ниже средней номинальной – по данным Минтруда в феврале минувшего года она составила 343 маната — чуть больше $170.

Стоит полагать, что с повышением минимальной зарплаты с 250 до 300 манатов среднеарифметический показатель по стране тоже вырастет. И тем не менее, реальным зарплатам еще далеко до заявленных Госкомстатом 730 манатов, и даже получающие эту сумму говорят, что еле сводят концы с концами.

«Еще в 2013 году я получала 550 манатов, — сказала редакции офисный сотрудник Шахла Гусейнова. — Тогда доллар стоил всего 78 гяпик и цены были не такие высокие, а потому на эту сумму можно было жить. За истекшие с того времени почти десять лет – две девальвации и рекордный ценовой рост моя зарплата увеличилась всего на 200 манатов. Этих денег сегодня не хватает даже на коммуналку и самую обычную еду, не говоря уже про «изыски» вроде одежды, косметики и прочее». Другая наша собеседница сообщила, что работает почти за еду: «Раньше я покупала себе одежду, косметику, нормальный парфюм, — рассказала девушка. – Сейчас же ловлю себя на том, что из одежды давно ничего не беру, а зарплаты не хватает даже на продукты и коммуналку».

Многие опрошенные нами люди удивлялись усредненной сумме зарплат, которая приводится официальной статистикой. Как сказала нашему корреспонденту мать троих дочек Наргиз Иманова, она и многие ее знакомые получают чуть больше 300 манатов. Уборщица одного из офисов в центре столицы поведала, что платят ей за полный рабочий день 400 манатов в месяц. По словам сотрудницы амбулатории с 30-летним медицинским стажем, ее зарплата – 600 манатов. «У кого нет стажа – те меньше получают. Зарплаты зависят от категории, места работы, начислений, ночных и дежурств… 700 манатов в нашей стране мало кто получает. На эту сумму можно было прожить раньше, но после подорожания это не деньги. Витамин, который я покупала за 10 манатов, сейчас стоит 38 манатов. И это единичный пример. Сильно подорожала еда. Цены у нас как в Европе, а зарплаты – кот наплакал».

Одной из особенностей расположенных в Гарадагском районе рынков «Бина» и «Садарак» являются тачкисты, или арабачи — люди, которые на тачке за небольшую плату довезут купленные вами товары до остановки общественного транспорта или до частного извозчика. При этом тачки здесь используют как своеобразную плату за разрешение на этот изматывающий труд. Работающий в торговом центре «Садарак» Азад Рагимов таскает товары на арендуемой арабе, за которую он платит «хозяевам» этого рынка ежемесячно 150 манатов (!). После вычета аренды ему остается в месяц 300 манатов, а то и меньше.

«Если повезет, после вычета аренды этой тачки, мне остается на жизнь 300 манатов, — сетует мужчина. – Последние дни клиентов нет, получаю 7 – 8 манатов за день, а вчера вовсе не было заработка. Мне нужно получать хотя бы 20 манатов в день, чтобы отдавать из них 5 манатов за арабу. А ведь нужно еще платить за дорогу на работу и обратно, еду и прочее». Арендуемые за полторы сотни манатов в месяц тачки – обычные ручные тележки. Купить их нельзя, поделился Рагимов – это невыгодно хозяевам рынка. Им сходней отдавать арабу в аренду…

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По состоянию на начало января численность работников по найму в Азербайджане составила 1 млн. 705,1 тыс. человек, что на 0,4% (6,4 тыс. человек) больше, чем в начале минувшего года. За прошлый год в государственных предприятиях и организациях численность работников снизилась на 6,2 тыс. человек, а в частном секторе (800,4 тыс. человек) возросла на 19,4 тыс.