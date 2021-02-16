Медианная зарплата азербайджанцев – 343 маната

Министерство труда и социальной защиты населения впервые объявило размеры медианной зарплаты азербайджанцев. Как и предполагалось в среде независимых аналитиков, она оказалась вдвое ниже средней номинальной зарплаты, которой апеллировал Государственный комитет по статистике все эти годы. Медианная зарплата, по данным ведомства, составила 343 маната.

«За последние три года минимальная заработная плата увеличилась более чем вдвое, составив 250 манатов, медианная заработная плата — на 66% (в том числе на 85% в госсекторе и 36% в частном секторе) и стала 343 маната», — цитируют СМИ Госкомстат.

Внимая сводкам статистики о средней зарплате по стране в размере 720 манатов, простые граждане удивлялись – откуда берутся эти цифры? Экономисты же давно пришли к выводу, что широко известный и повсеместно используемый показатель средней заработной платы населения стран слабо отражает реальную картину доходов граждан. В обиходе были другие, более точные, показатели. Одним из них является медианная заработная плата. Однако длительное время упомянутый подход не использовали.

По сути, медианная зарплата – одна из разновидностей среднего заработка. Цифра медианной зарплатной выплаты означает, что 50% работников в стране получают меньше, а 50% — больше нее. Из этого становится ясно, почему многие специалисты называют медианную заработную плату настоящей средней заработной платой – она причитается среднестатистическому гражданину нашей страны и отражает экономические реалии гораздо лучше, чем среднеарифметическая зарплата.

А показатель средней зарплаты, с помощью которого Бакинское городское управление статистики насчитало 927 манатов среднего заработка, исчисляется сложением всех оплат, от самых крупных, до самых скромных, и делением этой суммы на число работников. Получается некая абстрактная величина, на практике имеющая отношение к реальным рабочим доходам отдельных граждан и групп населения лишь условно. Именно такими условными показателями пользовались в нашей стране.

В отличие от официальной статистики, в экспертных кругах давно отмечали, что приводимые цифры высосаны из пальца, сравнивая подсчеты государственного ведомства с популярным анекдотом, где одни едят мясо, другие капусту, а в среднем получаются голубцы. В отличие от средних номинальных, медианные данные показывают, что зарплата большинства населения все еще находится ниже средних статистических значений. А потому возникает логичный вопрос о целях появления этого метода подсчета в данных Госкомстата. Поскольку многолетний опыт показывает — статистические пертурбации нашего ведомства обычно приводят к росту показателей тем больше, чем сильнее падает уровень жизни людей.

В чем же секрет неожиданного применения медианного подхода к подсчету наших зарплат именно сейчас? Не рассматривает ли местное Минтруда актуальность российской практики подсчета ключевых социально значимых показателей на основании медианной зарплаты? Отметим, что перспектива этого более точного расчета стала основным аргументом в пользу перехода к новой методике определения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в соседней стране.

Так, в сентябре этого года Минтруд РФ представил новый подход к определению МРОТ и прожиточного минимума. Ведомство предложило с 2021 года рассчитывать их не как абсолютные, а как относительные величины. Прожиточный минимум должен составить 44,2% от медианного дохода в РФ, МРОТ — 42% от медианной зарплаты.