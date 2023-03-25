25 марта в Азербайджане зарегистрировано 17 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели от этой болезни 48 человек.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Оперативном штабе при Кабинете Министров, 7 человек, анализ которых был положительным, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 829 тысяч 345 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 тысяч 63 человека прошли лечение и выздоровели, 10 тысяч 160 человек скончались, лечение 122 человек продолжается.

За прошедший период проведено 7 миллионов 552 тысячи 99 тестов, а количество тестов, сделанных сегодня – 511.