В Азербайджане запущен официальный сайт с информацией по коронавирусу

Центр общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Азербайджана разработал сайт с целью информирования о мерах борьбы и профилактике коронавирусной инфекции, сообщает Центр.

На веб-сайте http://koronavirusinfo.az размещены материалы о предотвращении распространения коронавирусной инфекции и подтвержденная информация о данном заболевании.

Как отмечается, в настоящее время многие новостные сайты и социальные сети каждый день распространяют неподтвержденные материалы в связи с этим заболеванием, часть которых не только является лживой, но и представляет серьезную угрозу для морального здоровья людей.

Цель сайта — предоставление достоверной информацию о коронавирусной инфекции, оперативное информирование о работе и профилактических мерах, проводимых министерством здравоохранения Азербайджана.

Центр приглашает все учреждения и предприятия к сотрудничеству для усиления мер по борьбе с угрозой распространения заболевания и по его профилактике, призывает население верить только подтвержденной и обоснованной информации.