В Азербайджане запретили массовые мероприятия

Коронавирусная инфекция (COVID-19) продолжает быстро распространяться по всему миру. С учетом объявления Всемирной организацией здравоохранения глобальной пандемии и в целях предотвращения распространения вируса, на территории страны возникла необходимость в принятии неотложных мер.

В связи с этим принято решение об отмене в течение месяца массовых мероприятий. Кроме того, структурам государственного и частного секторов, гражданам страны необходимо соблюдать особые правила.

Согласно решению, отменяются все массовые мероприятия, в том числе культурно-спортивные мероприятия, дата проведения ранее запланированных мероприятий изменяется, по стране прекращается деятельность кинотеатров, музеев, театров, развлекательных центров, спортзалов, на территории страны запрещаются все свадьбы (за исключением свадеб, ранее назначенных на 14 и 15 марта 2020 года). Кроме того, в Азербайджане запрещается проведение траурных церемоний в церемониальных залах, палатках и других закрытых пространствах. Исключение составляет лишь церемония похорон.

Помимо этого, рестораны и кафе будут работать до 21:00 часов с условием соблюдения в обязательном порядке установленных соответствующими госструктурами правил, также запрещается организация массовых торжеств в ресторанах и кафе, приостановлена деятельность ресторанов и баров после 21:00 часов и пр.

В график работы аптек, продовольственных магазинов, маркетов и супермаркетов изменения вноситься не будут.

Также сообщается, что вводится запрет на посещение родственниками больных, которые получают лечение в медучреждениях.

Все рекомендации, предложения и решения Оперативного штаба при Кабмине Азербайджанской Республики должны безоговорочно исполняться.