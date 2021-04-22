В Азербайджане заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов

22 апреля на территории села Гобустан Абшеронского района заложен фундамент Туристического комплекса грязевых вулканов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Туристический комплекс грязевых вулканов будет создан в 59 километрах к юго-западу от Баку, примерно в 17 километрах к северо-западу от поселка Гобустан, на магистральной дороге в Шамаху, на территории, расположенной на высоте 235 метров над уровнем моря. Это место известно как территория грязевых вулканов «Гылындж». После оценки туристического потенциала местности было решено создать здесь туристический комплекс. Таким образом, в рамках «Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах» реализуется очередной проект создания туристической инфраструктуры.

Отметим, что Азербайджан известен в мире как регион уникального и классического развития грязевых вулканов. Из 1700 известных грязевых вулканов на Земле 700 находятся в нашей стране — в основном на Абшеронском полуострове, в Шамахы-Гобустанском регионе, Юго-Восточном Ширване и на Бакинском архипелаге. 350 из них – активные вулканы.

Комплекс площадью 12 гектаров включает в себя территорию для квадроциклов, пешеходные дорожки, зиплайн и смотровую башню, парковку, сувенирный магазин, а также лечебные ванны.

Для создания дорожной инфраструктуры, ведущей к комплексу, планируется построить 20-километровую дорогу, которая обеспечит движение к вулкану «Гылындж» и другим близлежащим вулканам из Гобустанского заповедника, а также приведет к созданию туристического кластера Баку-Гобустан-Грязевые вулканы.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили прогулку по территории, где расположены вулканы.