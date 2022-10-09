В Азербайджане выявлено еще 67 случаев заражения коронавирусом, 104 человека вылечились, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 822 171 случай заражения коронавирусной инфекцией, 811 701 человек вылечился, 9 927 человек скончались, число активных больных – 543.

За прошедшие сутки проведено 1 780 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 273 091 тест.