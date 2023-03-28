В Азербайджане выявлено еще 74 случая заражения коронавирусом, 6 человек вылечились, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 829 494 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 115 человек вылечились, 10 175 человек скончался, число активных больных – 204.

За прошедшие сутки проведен 1 721 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 555 412 теста.